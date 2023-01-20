Серед загиблих - один поліцейський, який прибув на виклик.

В Грузії колишній військовий відкрив стрілянину по людях з балкона своєї квартири. Загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро поранені. Стрілець наклав на себе руки. Про це повідомляє МВС Грузії.

Трагедія сталася в невеликому місті Сагареджо на схід від Тбілісі в ніч на п'ятницю. За версією слідства, громадянин 1974 року народження відкрив стрілянину з балкона житлової багатоповерхівки, вбивши 4 осіб і поранивши ще 5.

Коли на місце події прибули поліцейські, зловмисник почав стріляти і по них, в результаті чого один з поліцейських також був убитий. Спецпризначенці МВС, що прибули на місце, виявили стрілця вже мертвим. Імовірно він застрелився.

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Міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі у коментарі журналістам заявив, що стрільцем виявився колишній військовий з досвідом служби в Афганістані.

"Те що нам оперативно підтвердили, що він працював (в армії – ред.) з 2006 року, пішов у 2021 році. Це основна інформація, і я не можу вам точно сказати. Як нам вже сказали, що він пішов з військової служби в 2021 році. Він також був в Афганістані, в місії, як нам підтвердили, і поки ніхто точно не знає", - заявив міністр

Про причини того, що сталося, не повідомляється. Відомо, що на початку інциденту в квартирі зі стрільцем знаходився його повнолітній син, який незабаром вибіг на вулицю. Він не зміг пояснити поліцейським, що сталося.

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