За даними грузинського президента, в країні також перебувають близько 30 тис. українців, які були змушені покинути домівки через війну.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ 21 вересня, до Грузії в'їхали близько 700 тис. російських громадян.

Таку цифру назвала презиент Грузії Саломе Зурабішвілі в ефірі Radio France. Зокрема, Зурабішвілі зазначила, що близько 100 тис. росіян залишилися в Грузії, а 600 тис. могли виїхати в інші країни. У Грузії також перебувають близько 30 тис. українців, які були змушені покинути домівки через війну.

"Час від часу відбуваються словесні перепалки, але, загалом, росіяни, які приїхали в Грузію і залишилися - це люди, які явно не хочуть розділяти долю воюючої путінської Росії, не хочуть бути мобілізованими", - прокоментувала вона.

Мобілізація в РФ

Володимир Путін 21 вересня оголосив про те, що в Росії розпочалася часткова мобілізація. Мобілізувати мали лише тих, хто знаходився в запасі, але не раз повідомлялося, що повістки отримували люди, далекі від військової справи.

Відразу після оголошення мобілізації з РФ почали масово виїжджати чоловіки. Найпопулярнішими нарямками втечі були Вірменія, Грузія, Монголія та Туреччина.

У російському Міноборони стверджували, що мобілізувати мають близько 300 тис. резервістів. 4 листопада Путін заявив, що мобілізували 318 тис. росіян, і з них 49 тис. вже воюють в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: