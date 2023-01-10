У правлячій партії Грузії заявили, що зенітно-ракетні комплекси не були передані безкоштовно і назвали тимчасового повіреного України "неадекватним".

У Грузії відреагували на заяви тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касьянова про те, що Київ просив Тбілісі повернути йому комплекси "Бук", які Україна надала цій державі під час війни з РФ у 2008 році.

За словами члена правлячої партії "Грузинська мрія" Гіві Міканадзе, зенітно-ракетні комплекси не були передані безкоштовно, пише грузинське видання SOVA. Відповідно, зараз ця зброя є власністю Грузії.

"Я не знаю, що Україна передала нам після війни 2008 року, наскільки мені відомо, якщо щось і передавалося, то купувалося. Отже, якщо купувалося, то це власність Грузії і грузинська зброя", - сказав Міканадзе.

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Він зазначив, що такі заяви можуть свідчити про "чергову спробу якимось чином втягнути Грузію в цю війну".

Своєю чергою, інший член правлячої партії Гія Вольський назвав Андрія Касьянова "неадекватним" і підкреслив, що Грузія заплатила гроші за все озброєння, яке є в її розпорядженні.

"По-перше, заява Касьянова неадекватна щодо ситуації 2008 року. За військову техніку сплачено мільярди, і взагалі те, що він називає допомогою Грузії, було отримано в обмін на певні суми... Що стосується неадекватності висловлювання, не дивно, що це характеризує деяких чиновників, але я думаю, що сам Касьянов неадекватний у своїх діях і як людину його слід оцінювати саме так", - сказав грузинський депутат.

Вольський також стверджує, що Україна не тільки надіслала запит на передачу зброї, а й нібито на "організовану відправку добровольців". "Навіть надсилали літаки, чартерні рейси з України, а ми на це не погоджувалися, тому що це було б рівносильно вступу у війну", - сказав він.

Війна в Україні: реакція Грузії

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Гарібашвілі підтвердив свою позицію 3 квітня.

А в травні він заявив, що в Грузії не влаштовуватимуть для Росії "другий фронт". Тих, хто закликає до повернення окупованих Росією територій Грузії, Гарібашвілі назвав "внутрішніми ворогами". Нагадаємо, під час війни у 2008 році Росія окупувала близько 20% території Грузії і проголосила створення двох псевдореспублік – Абхазії і Південної Осетії.

Німецьке видання Die Welt зазначало, що Грузія боїться стати наступною жертвою Путіна. Влітку російська еліта вже натякнула на розширення масштабів агресії та планів про "відновлення" СРСР.

Наприкінці грудня Гарібашвілі зазначав, що офіційний Тбілісі нібито достатньо робить для підтримки України. Попри позицію влади, народ Грузії підтримує Україну, а чимало грузинських добровольців зараз у лавах ЗСУ воюють за Україну. Хоча ще в кінці лютого уряд намагався перешкодити відправленню чартерного літака з грузинськими добровольцями.

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