Суперечки про доцільність цього рішення тривають.

Швейцарія хоче продати 25 зі своїх 96 списаних танків Leopard Німеччини.

Як пише Bild, потім німецькі такни можуть модернізувати і передати Україні. У середу більшість парламенту проголосувала за списання німецьких танків - без цього передача їх Берліну неможлива.

Тепер підтримати це рішення повинна друга палата, а потім - уряд. Видання зазначає, що він вже сигналізувало про схвалення такого рішення.

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Позиція Швейцарії щодо війни

Як відомо, одним з головних принципів зовнішньої політки країни є нейтралітет, згідно з яким вона не має права брати участь у конфліктах між іншими державами.

Коли РФ почала повномасштабне вторгнення на територію України, Швейцарія скасувала нейтралітет, ввела проти країни-агресора санкції та закрила своє небо для її літаків.

При цьому країна неодноразово відмовляла Берліну у передачі боєприпасів для установок Gepard українській армії, а також не дозволила Данії поставити Україні БТР Piranha III.

Взимку в Іспанії заявили, що Швейцарія блокує передачу Україні військових матеріалів.

У квітні президент Швейцарії сказав, що країну не варто просити порушувати свої закони про нейтральний статус.

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