Швейцарія накладає вето на постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в ході зустрічі з іспанськими послами в Мадриді, пише Europa Press. За її словами, Швейцарія не дає дозволу на певні поставки, для реекспорту яких потрібна гарантія країни-виробника .
"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але нам потрібен дозвіл від Швейцарії, якого вона не дає нам в даний час", - сказала вона.
Роблес повідомила про відправку військової допомоги Україні і запевнила, що Іспанія буде продовжувати робити це, щоб допомогти країні захиститися від несправедливого, незаконного і жорстокого вторгнення Росії. Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Іспанія приймає біженців з України, а також лікує та навчає українських військовослужбовців.
За словами міністра, війна в Україні показала, що "ми живемо в ситуації абсолютної незахищеності".
Позиція Іспанії у війні
Нагадаємо, що у вересні транспортні літаки Повітряних сил ЗС Іспанії доставили в Україну 75 піддонів боєприпасів. Пізніше країна передала Україні позашляховики, машини швидкої допомоги та медикаменти.
У Міністерстві оборони оголошували про передачу двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додаток до вже анонсованих чотирьох.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді до посольства України в Мадриді відправили вибухівку. Схожий пакет отримала збройова компанія в Сарагосі.
Тоді Роблес запевнила, що листи-вибухівки ніяк не вплинуть на підтримку України.