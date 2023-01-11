Іспанія обіцяє продовжувати підтримувати Україну.

Швейцарія накладає вето на постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в ході зустрічі з іспанськими послами в Мадриді, пише Europa Press. За її словами, Швейцарія не дає дозволу на певні поставки, для реекспорту яких потрібна гарантія країни-виробника .

"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але нам потрібен дозвіл від Швейцарії, якого вона не дає нам в даний час", - сказала вона.

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Роблес повідомила про відправку військової допомоги Україні і запевнила, що Іспанія буде продовжувати робити це, щоб допомогти країні захиститися від несправедливого, незаконного і жорстокого вторгнення Росії. Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Іспанія приймає біженців з України, а також лікує та навчає українських військовослужбовців.

За словами міністра, війна в Україні показала, що "ми живемо в ситуації абсолютної незахищеності".

Позиція Іспанії у війні

Нагадаємо, що у вересні транспортні літаки Повітряних сил ЗС Іспанії доставили в Україну 75 піддонів боєприпасів. Пізніше країна передала Україні позашляховики, машини швидкої допомоги та медикаменти.

У Міністерстві оборони оголошували про передачу двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Hawk на додаток до вже анонсованих чотирьох.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді до посольства України в Мадриді відправили вибухівку. Схожий пакет отримала збройова компанія в Сарагосі.

Тоді Роблес запевнила, що листи-вибухівки ніяк не вплинуть на підтримку України.

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