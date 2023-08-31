Президент Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, пропустить саміт лідерів G20 в Індії наступного тижня. Як повідомляє агентство Reuters, цей захід розглядався як можливе місце зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом
"Два індійських чиновники, один дипломат, з Китаю і один чиновник, що працює в уряді іншої країни G20, заявили, що прем'єр-міністр Лі Цян, як очікується, представлятиме Пекін на зустрічі 9-10 вересня в Нью-Делі", - пише Reuters.
При цьому причина очікуваної відсутності Сі Цзіньпіна не вказується.
Саміт в Індії розглядався як місце зустрічі Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом, який підтвердив свою участь. Востаннє лідери двох країн зустрічалися в кулуарах саміту G20 на Балі, Індонезія, в листопаді минулого року.
Очікування зустрічі Сі і Байдена підігрівається потоком високопоставлених американських чиновників, які відвідують Пекін в останні місяці, включаючи поїздку міністра торгівлі Джини Раймондо на початку цього тижня.
Ще один майбутній саміт, запланований для особистих переговорів між двома лідерами,-це зустріч лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско 12-18 листопада.
Міжнародні візити Сі
Раніше повідомлялося, що Сі Цзіньпін став єдиним лідером БРІКС, який не відвідав форум в ПАР 21-24 серпня. Водночас президент Росії Володимир Путін, який не був присутній особисто на саміті, приєднався до події онлайн.
Також стало відомо, що на президент Росії Володимир Путін не поїде також і на саміт G-20, який відбудеться в Індії і відправить замість нього міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Причина нібито в тому, що зараз він занадто зосереджений на війні з Україною.
Однак Путін збирається відвідати Китай у жовтні, коли пройде форум "Один пояс, один шлях", туди його запросив китайський лідер Сі Цзіньпін. Це буде першим візитом російського диктатора після виданого Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.