Кількома днями раніше колишній прем'єр Італії звинувачував Зеленського в нападі на Донбас.

Скандально відомий екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі після скандальних висловлювань проти президента Володимира Зеленського раптово заявив про "підтримку українського народу". Пост з виправданнями з'явився в Instagram політика.

"Давайте подивимося на факти. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії і в Європі без коливань і підтримували Україну, посилаючи фінансування і зброю. Я завжди був і є на боці українського народу і світу", – написав Берлусконі.

При цьому колишній прем'єр Італії впевнений, що існує якесь "дипломатичне рішення" для завершення російського вторгнення в Україну.

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"Я просто запропонував великий "план Маршала" Заходу по відновленню України як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту, який, хочу повторити, дуже небезпечний для всіх нас", – заявив Берлусконі.

Скандальні висловлювання Берлусконі

Днями колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що російського вторгнення в Україну не відбулося б, якби Зеленський "припинив нападати на дві автономні республіки Донбасу". Також він розкритикував нинішнього прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні за зустріч з президентом України в Брюсселі.

Український МЗС зазначив, що Берлусконі намагається цілувати руки Путіна, які "по лікоть в крові", для чого поширює російську пропаганду.

Скандальну заяву Берлусконі довелося коментувати навіть генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу. Він зазначив, що Італія як держава залишається учасником західної коаліції країн-партнерів України.

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