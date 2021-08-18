Ахмад Масуд кличе всіх готових битися в Панджшер - це остання провінція, яка тримає оборону від талібів.

Поки "Талібан" насаджує в Афганістані ісламський халіфат, житель провінції Панджшер буквально оголосив війну цьому терористичному угрупованню.

Про це Ахмад Масуд заявив у своєму зверненні до співгромадян, опублікованому виданням Paris Match.

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Названого "Панджшерським левом" польового командира було вбито терористами-смертниками з "Аль-Каїди" у 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Читайте також"Талібан "прізвисько" Аль-Каїду "будувати в Афганістані" колиску джихаду " - ЗМІ"Ми залишилися одні. Ми ніколи не здамося... наші бійці, старі і молоді моджахеди, тут, в Панджшере, підіймають зброю. Приєднуйтесь до нас по духу або через пряму підтримку", - свідчить опубліковане виданням звернення Масуда.

Крім того, боєць звернувся за допомогою до Європи, арабського світу, США та "інших країн, які так багато допомагали нам у нашій боротьбі за свободу, проти Совєтів у минулому, проти "Талібану" двадцять років тому".

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони почали наступ на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Станислав Кожемякин