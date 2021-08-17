На плакатах учасниць акції написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки".

У захопленому талібами Кабулі жінки вийшли на акцію на захист своїх прав.

Про це стало відомо із соцмереж, у яких поширено відео протесту.

Згідно з повідомленнями, кілька жінок зібралися в районі Вазір Акбар Хан у місті Кабул, де розташовуються більшість державних установ, президентський палац, німецько-афганська середня школа Амані, яку неодноразово відвідувала Ангела Меркель і де тільки недавно дозволили навчання дівчаток.

Учасниці акції хочуть, щоб афганські жінки брали участь у політиці, управлінні та економіці.

Video: A number of women have gathered in the Wazir Akbar Khan area of Kabul city. They want Afghan women to be involved in politics, governance, and the economy. @1212#Kabul#Afghanistanpic.twitter.com/lWjrAv1i3S — @#&1212 (@haqeqattalkhast) August 17, 2021

За словами журналіста NBC Річарда Енгеля, на плакатах учасниць акції написано: "Робота, освіта та участь у політичному житті – право кожної жінки".

Ситуація в Афганістані

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні. Президент Афганістану Ашраф Гані кількома годинами раніше втік за кордон, пояснивши це бажанням запобігти кровопролиттю.

Повернення талібів до влади в Афганістані викликало шок у всьому світі, а також велику стурбованість за долю жінок в цій країні. Таліби мають намір відновити в Афганістані закони шаріату. Німеччина, США та інші західні держави докладають енергійних зусиль, спрямованих на якнайшвидшу евакуацію з Афганістану своїх громадян і афганців, які співпрацювали з ЄС і НАТО.

Сьогодні перший віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що він перебуває в Афганістані і є "легітимним тимчасовим президентом" після того, як президент Ашраф Гані втік з країни після взяття талібами Кабула. Салех закликав афганців до опору.

Автор: Інна Андаліцька