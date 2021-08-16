Серед евакуйованих з Кабулу є діти.

З захопленої талібами столиці Афганістану український літак евакуював 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

"Після весни-літа 2020, коли ми повертали до України десятки тисяч громадян в умовах пандемії з усього світу, після нещодавньої евакуації з Сектору Газа через Єгипет я вважав, що мене вже жодною евакуацією не здивуєш. Але тут трапився Афганістан", - заяви він.

Кулеба висловив вдячність усім працівникам МЗС, які займалися евакуаційним рейсом з Кабула всю неділю і "безсонну ніч" на понеділок.

Також він подякував усім причетним органам влади – прикордонникам, ДСНС, МОЗ, Мінкульт, ОПУ — за взаємодію в Борисполі сьогодні вночі.

Читайте такожЕксперти пояснили, чому "Талібан" так швидко захоплює Афганістан"79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану вирвалися з небезпеки і хаосу українським бортом. Серед них є і зовсім малі діти. Хтось повернувся додому, хтось до родичів, хтось продовжить подорож далі, хтось буде змушений розпочинати нове життя з нуля", - повідомив він.

Міністр зауважив, що аеропорт Кабула зараз - це місце, в якому краще не опинятися, і яке водночас є місцем останньої надії для тисяч людей.

"Ми продовжуємо збирати інформацію про громадян, які потребують евакуації", - додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про евакуацію з Афганістану понад 30 українських громадян.

Як "Талібан" захопив Афганістан

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони наступають на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Автор: Костянтин Гончаров