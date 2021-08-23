Ахмад Масуд заявив, що сподівається на мирні переговори з ісламістами, але його сили готові до бою.

Лідер антиталібської коаліції Ахмад Масуд відкинув ультиматум ісламістів, які зажадали протягом чотирьох годин передати їм контроль над провінцією Панджшер.

Про це повідомляє "Аль-Арабія".

"Ми протистояли Радянському Союзу, і ми зможемо протистояти "Талібану", - заявив він.

Масуд закликав сформувати широкий уряд національної єдності за участю талібів, попередивши про неминучість війни, якщо вони не підуть на діалог.

Лідер антиталібів зазначив, що, якщо будуть виконані умови для миру і безпеки в Афганістані, він готовий пробачити їм вбивство свого батька - керівника "Північного альянсу".

В інтерв'ю Reuters він також заявив, що сподівається на мирні переговори з ісламістами, але його сили готові до бою.

"Ми хочемо змусити талібів зрозуміти, що єдиний шлях вперед - це переговори. Ми не хочемо, щоб почалася війна", - заявив Масуд.

При цьому він підкреслив, що його прихильники готові битися, якщо сили "Талібану" спробують вдертися в Панджшер.

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Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Названого "Панджшерським левом" польового командира було вбито терористами-смертниками з "Аль-Каїди" у 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Ситуація в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони почали наступ на Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Автор: Денис Прядко