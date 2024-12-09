Повстанці отримали від Анкари мовчазне схвалення дій.

Сирійські повстанці за півроку до великого наступу попередили Туреччину про плани повалення режиму диктатора Башара Асада.

Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, повстанці отримали від Анкари мовчазне схвалення дій.

"Повстанці не могли діяти, не попередивши про це Туреччину, яка була головним спонсором сирійської опозиції з перших днів війни", - сказали співрозмовники.

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Як додається, уряд турецького президента Тайіпа Ердогана тривалий час виступав проти такого масштабного наступу повстанців, побоюючись нової хвилі біженців. Однак повстанці відчули жорсткість позиції Анкари щодо Асада на початку цього року, після того, як диктатор відкинув неодноразові пропозиції Ердогана стосовно політичного вирішення військового глухого кута у країні. Як відомо, Сирія була розділена між режимом Асада і повстанськими угрупованнями, які мають численних іноземних прихильників.

Джерело в сирійській опозиції зазначило, що повстанці показали Туреччині деталі плану після невдачі спроб Анкари домовитися з Асадом.

"Інший шлях не спрацьовував роками - спробуйте наш. Вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтеся", - попросили повстанці.

Ситуація у Сирії

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада.

Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив пост президента і покинув Сирію.

Військовий експерт Давид Гендельман зазначав, що Асад не готувався до можливого протистояння з повстанцями та надто покладався на РФ та Іран, які виступали його союзниками.

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