Асад мирно залишив пост президента і покинув Сирію, - МЗС РФ

У російському відомстві зауважили, що це рішення диктатор ухвалив після переговорів з повстанцями.

Після перемовин з низкою учасників збройного конфлікту у Сирії диктатор Башар Асад виїхав із країни та погодився передати владу "мирним шляхом".

Про це заявили в російському міністерстві закордонних справ. Зазначається, що Асад ухвалив це рішення після переговорів з повстанцями. Росія нібито не брала участь у процесі.

Відтак, Асад залишив пост президента Сирії і виїхав із країни, "давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом".

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В МЗС РФ переконують, що загрози безпеці російським військовим базам на території Сирії нібито немає, але вони перебувають "у режимі підвищеної бойової готовності".

Сирія сьогодні - що відомо про ситуацію в країні

Як повідомляв УНІАН, командування сирійської армії повідомило офіцерам про падіння режиму президента Башара Асада

Асад залишив Дамаск і вирушив в невідомому напрямку. Повстанці стверджують, що зайшли до столиці без опору з боку армії.

Тим часом прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі оголосив, що готовий підтримати безперервність правління і буде співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск. Повітряне судно летіло у невідомому напрямку, а згодом зникло з радарів.

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