Російське командування не було готове до подібних атак через кордон ані морально, ані організаційно.

Атака "РДК" і "Легіону Свобода Росії" на прикордонне селище Грайворон в Бєлгородській області спричинила паніку в російському військовому командуванні з подальшою неадекватною реакцією на те, що відбувається. Про це інформоване джерело розповіло виданню "ВЧК-ОГПУ".

"Поки всім було наказано спростовувати факт присутності на території ДРГ (навіть бійцям сусідніх підрозділів було повідомлено про те, що весь галас тільки від "пташок" — БПЛА), військові геть не знали, що робити", – пише видання.

У гарячці російське командування вирішило стягнути в Грайворонівський район практично всі силові ресурси, які були поблизу. В результаті інші ділянки кордону опинилися майже без прикриття.

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"Спроба швидко вибити диверсантів провалилася, інші прикордонні території "оголилися" і зараз командири побоюються повторних атак по всій лінії фронту, наприклад, в сусідніх Курській і Брянській області", – розповіло джерело.

Атака російських партизанів на Грайворон

Вранці 22 травня підрозділи російської збройної опозиції зайшли на територію Бєлгородської області і атакували прикордонний з Україною населений пункт Грайворон. В атаці брали участь "Російський добровольчий корпус" і "Легіон Свобода Росії", що складаються з громадян РФ, незгодних з політикою Кремля.

Російська влада запровадила на території регіону режим "контртерористичної операції", щоб вибити своїх же співгромадян на територію України. При цьому у пересічних жителів Бєлгорода і області ці події викликали паніку, багато хто почав виїжджати з регіону.

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