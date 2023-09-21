В адміністрації Путіна вже наказали пропагандистам, що говорити і якими "фактами" підкріплювати.

Кремль спустив державним і лояльним ЗМІ нову методичку з висвітлення ситуації в Карабасі. Російським пропагандистам наказали звинувачувати в ескалації прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і Захід.

"Швидше за все, до цієї заяви прем'єра Вірменії підштовхнули його західні "партнери", які повною мірою повинні розділити з ним і відповідальність за наслідки. Рішення вірменського керівництва, яке саме кардинально змінило статус Карабаху, стало для Азербайджану сигналом до дій, тепер Баку сприймає конфлікт в Карабасі як свій внутрішній", – цитує"Медуза" текст нової методички.

Головним наративом пропаганди має стати теза про те, що "вірменське керівництво визнало суверенітет Азербайджану над Карабахом". Як підтвердження адміністрація Путіна радить прорагандистам цитувати заяву прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, зроблену в Празі в жовтні 2022 року, коли він і президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердили прихильність Статуту ООН І Алма-Атинської декларації 1991 року про повагу територіальної цілісності і суверенітету один одного.

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Ситуація в Карабасі

19 вересня 2023 року в Карабасі відновилися бойові дії. У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про проведення антитерористичних заходів.

Вже за добу вірменські збройні формування склали зброю і оголосили про капітуляцію. 20 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що операція в Карабасі успішно завершена – Азербайджан відновив свій суверенітет.

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