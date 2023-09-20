Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков на брифінгу раптом визнав, що події у Карабасі - це дії Азербайджанської Республіки у себе на території.
Як пишуть росЗМІ, РФ продовжує підтримувати контакти і з Азербайджаном, і з "вірменами в Карабаху", а Вірменію Пєсков взагалі назвав важливим союзником і партнером РФ.
Зазначається, що російські "миротворці" нібито цілодобово проводять "евакуацію мирного населення". Крім того, президент РФ Володимир Путін планує поспілкуватись з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Їхня телефонна розмова наразі узгоджується. Водночас з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Путін поки говорити не планує.
У Кремлі не знають умов капітуляції Карабаху та припинення вогню. Ймовірно, це свідчить про те, що всі переговори здійснювались без участі РФ.
Ситуація в Карабасі - подробиці
Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. При цьому Вірменія була готова визнати Карабах частиною Азербайджану.
Однак вже 19 вересня у Карабасі ситуація дещо загострилась. Міноборони Азербайджану оголосило про початок знищення позицій військових Вірменії.
Пашинян заявив, що Вірменія не буде розпочинати військові дії з Азербайджаном.
Пізніше колишній лідер РФ Дмитро Медведєв натякнув, що РФ не допоможе Пашиняну з Карабахом "через його вчинки".
Вже через добу після початку операції, формування Збройних сил Вірменії, розташовані в карабаському регіоні Азербайджану, склали зброю і здалися.