Президент РФ Володимир Путін планує провести телефонну розмову з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков на брифінгу раптом визнав, що події у Карабасі - це дії Азербайджанської Республіки у себе на території.

Як пишуть росЗМІ, РФ продовжує підтримувати контакти і з Азербайджаном, і з "вірменами в Карабаху", а Вірменію Пєсков взагалі назвав важливим союзником і партнером РФ.

Зазначається, що російські "миротворці" нібито цілодобово проводять "евакуацію мирного населення". Крім того, президент РФ Володимир Путін планує поспілкуватись з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Їхня телефонна розмова наразі узгоджується. Водночас з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Путін поки говорити не планує.

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У Кремлі не знають умов капітуляції Карабаху та припинення вогню. Ймовірно, це свідчить про те, що всі переговори здійснювались без участі РФ.

Ситуація в Карабасі - подробиці

Як раніше повідомляв УНІАН, у травні Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. При цьому Вірменія була готова визнати Карабах частиною Азербайджану.

Однак вже 19 вересня у Карабасі ситуація дещо загострилась. Міноборони Азербайджану оголосило про початок знищення позицій військових Вірменії.

Пашинян заявив, що Вірменія не буде розпочинати військові дії з Азербайджаном.

Пізніше колишній лідер РФ Дмитро Медведєв натякнув, що РФ не допоможе Пашиняну з Карабахом "через його вчинки".

Вже через добу після початку операції, формування Збройних сил Вірменії, розташовані в карабаському регіоні Азербайджану, склали зброю і здалися.

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