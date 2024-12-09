Сирія - катастрофа для Путіна, вже спрацював ефект доміно, - британський офіцер

Росія фактично втратила стратегічний доступ до теплих вод Середземного моря, оскільки Босфор закритий для російських військових кораблів через війну в Україні.

Події в Сирії зараз можуть привести до кардинальних змін: завершення трьох чи навіть чотирьох конфліктів, розпаду так званої "осі зла" або початку нової епохи хаосу, яка може спричинити нову хвилю біженців до Європи. У найближчі дні стане зрозуміло, який із цих сценаріїв набере реальних обрисів, пише у своїй статті для The Telegraph колишній офіцер британської армії, який служив у SAS і був командувачем Royal Irish під час вторгнення в Ірак у 2003 році, Тім Коллінз.

Доля президента Башара аль-Асада тісно пов’язана з майбутнім іранського режиму та позицією Росії. Тегеран багато років створював мережу союзників у регіоні, підтримуючи шиїтські групи, такі як "Хезболла" в Лівані, хуситів у Ємені та інші радикальні формування. У цьому переліку Сирія завжди була ключовим елементом.

Падіння режиму Асада

Вчора стало відомо про падіння режиму Асада. Його доля залишається невідомою, хоча є припущення, що він міг загинути внаслідок ураження свого літака російською ракетою, випущеною противниками. Росія терміново евакуює свої бази в Тартусі та на сусідніх авіабазах. Це втрата стратегічного доступу Росії до теплих вод Середземного моря, оскільки Босфор закритий для російських військових кораблів через війну в Україні.

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Режим у Тегерані опинився у складній ситуації. Регіональна імперія мулл розпадається на очах, що може спровокувати внутрішні заворушення. Спроби Ірану використовувати проксі-групи для атак на Ізраїль та Заходу обернулися катастрофою. ХАМАС був значно ослаблений, "Хезболла" зазнала нищівних втрат, а контроль над Сирією тепер втрачено.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган отримує нові можливості для розширення впливу, але одночасно стикається з ризиками через амбіції курдських угруповань. Якщо курди зможуть подолати внутрішні розбіжності, вони можуть створити нову сферу впливу від Ірану до Середземного моря. Проте це залишається складним завданням через протиріччя між їхніми лідерами.

Ізраїль поки що не висловлює готовності втручатися в події в Сирії, але ситуація на його кордонах вимагає уваги. Для Лівану падіння "Хезболли" відкриває як перспективи, так і ризики, включно з можливістю нової громадянської війни.

Слабкість адміністрації Джо Байдена викликає сумніви щодо здатності США ефективно скористатися новими обставинами. Водночас потенційне повернення Дональда Трампа може змінити ситуацію. Для США з’являється шанс підтримати помірковані сили в Іраку, щоб закріпити стабільність у регіоні.

Завершення епохи конфліктів

Війни в Сирії, Лівані, Газі та Ємені наближаються до свого завершення. Також можлива деескалація війни в Україні, вважає експерт. Протягом найближчих тижнів визначиться, які сили зможуть скористатися цими змінами.

Цей період стане важливим розділом у сучасній історії, яку згодом аналізуватимуть наступні покоління.

Ситуація в Сирії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму президента Башара Асада. Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив посаду президента і покинув Сирію.

Як зазначають аналітики ISW, після падіння режиму Асада Путін може втратити свої військові бази в Сирії, і це загрожує Кремлю серйозними наслідками. За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, імовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

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