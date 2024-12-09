Як вважають аналітики, тепер Путін буде ще менш схильний "демонструвати гнучкість" у переговорах.

Крах режиму Башара Асада в Сирії та виведення російських військ із країни стало справжнім шоком і приниженням для російського диктатора Володимира Путіна, і це може вплинути на його позицію у війні в Україні, пише The Telegraph.

Ханна Нотте, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, назвала відступ Росії "ганебним провалом".

"Останніми роками Росія завжди звинувачувала у своїх помилках і конфузах Україну та її західних прихильників", - сказала вона. "Вона може спробувати зробити те ж саме з падінням Асада, але риторична гімнастика не спрацює. Вона не може відвернути увагу від того, що це поразка".

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Різні аналітичні центри підрахували, що Путін витрачає 2 мільйони фунтів стерлінгів щодня на утримання своїх військових у Сирії. Однак, як пише The Telegraph, війна в Україні є для нього пріоритетом, тому він, можливо, наказав, щоб жодна ракета або військовий літак не були виділені для захисту Асада.

При цьому кремлівські пропагандисти вже готують виправдання для такого відступу, пише видання. Так, вони звинуватили в краху широку західну змову з підриву Росії. Вони також перестали називати сирійських повстанців "терористами", натомість називаючи їх "збройними формуваннями" - ознака того, що Кремль визнав їхню перемогу і готується до переговорів.

При цьому, як пише The Telegraph, крах режиму Асада матиме серйозні наслідки для стратегії Кремля на Близькому Сході, а також в Африці, а також, можливо, вплине на внутрішній російський режим, зазначив аналітик Марк Галеотті.

Водночас аналітики попередили, що шок від швидкого краху режиму Асада може також вплинути на перспективи миру в Україні, ще більше посиливши безкомпромісну позицію Путіна.

Як зазначила аналітик по Росії Тетяна Станова, "війна в Україні певною мірою коштувала Путіну Сирії", і тепер він буде менш схильний "демонструвати гнучкість".

Падіння режиму Асада в Сирії

Як повідомляв УНІАН, учора, 8 грудня, командування сирійської армії повідомило офіцерів про падіння режиму президента Башара Асада. Згодом у Росії заявили, що Асад мирно залишив посаду президента і покинув Сирію.

Як зазначають аналітики ISW, після падіння режиму Асада Путін може втратити свої військові бази в Сирії, і це загрожує Кремлю серйозними наслідками. За оцінкою аналітиків, втрата російських баз у Сирії, імовірно, порушить російську логістику, а також її зусилля з поповнення запасів і ротацію Африканського корпусу. Особливо удару зазнають операції РФ і проектування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари.

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