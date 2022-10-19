У партії "Вперед, Італіє" заперечили, що Сільвіо Берлусконі знову спілкувався з Путіним, і додали, що позиція екс-прем'єра щодо війни "збігається з позицією Європи і США".

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що він відновив зв'язок із російським диктатором Володимиром Путіним і нещодавно обмінявся з ним "милими листами".

Про це він сказав депутатам своєї партії в нижній палаті парламенту, свідчить аудіозапис, опублікований LaPresse.

"Я трохи відновив контакти з Путіним, досить багато, у тому сенсі, що на мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милого листа. Я відповів йому кількома пляшками Ламбруско і таким же милим листом. Я був одним із перших п'яти його справжніх друзів", - сказав Берлусконі, день народження якого був 29 вересня. Відео дня

На аудіозаписі Берлусконі також повідомив своїм законодавцям, що російські чиновники неодноразово заявляли, що Захід воює з Росією, "тому що ми даємо Україні зброю та фінансування".

Він додав, що дуже стурбований ситуацією в Україні, але не може висловити свою правдиву думку, оскільки "якщо це потрапить у пресу, буде катастрофа".

Утім, представник партії "Вперед, Італіє" заперечив, що Берлусконі знову спілкувався з Путіним, заявивши, що він розповідав своїм парламентаріям "стару історію, що стосується епізоду багаторічної давності", пише Reuters.

Пізніше партія оприлюднила заяву, у якій говориться, що позиція Берлусконі та партії щодо війни "збігається з позицією Європи та Сполучених Штатів", і "немає місця для двозначності й ніколи не було".

Дружба Берлусконі і Путіна

У квітні давній друг російського терориста №1 заявив, що завжди вважав Путіна "людиною демократії і миру", проте тепер розчарований ним.

Вже пізніше він сказав, що Європа повинна об'єднатися і спробувати змусити уряд України прийняти вимоги Росії. За його словами, посадити Путіна за стіл переговорів за допомогою різких заяв не вийде.

Також він заявляв, що відправка "озброєнь в Україну робить Італію співучасницею даного конфлікту".

У вересні колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що російського президента Володимира Путіна "втягнули" у війну в Україні. За його словами, російська армія повинна була замінити уряд України "пристойними людьми".

Він зазначив, що історію про вбивство російськомовних на сході України створили російські ЗМІ, а репортажі, що просуваються сепаратистськими силами і націоналістично налаштованими політиками, "не залишили Путіну іншого вибору".

Згодом Берлусконі заявив, що його слова були "занадто спрощені". "Агресія проти України невиправдана і неприйнятна, позиція [Forza Italia] ясна. Ми завжди будемо з ЄС і НАТО", - додав він.

Вибори в Італії - перемога правого альянсу

Останні заяви Берлусконі прозвучали, коли він веде переговори про посади міністрів у новому уряді після виборів в Італії 25 вересня, які принесли перемогу правому альянсу.

26 вересня стало відомо, що правий альянс на чолі з партією "Брати Італії" Джорджії Мелоні переміг на парламентських виборах в Італії. До альянсу також входять партія "Ліга" Маттео Сальвіні та "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі.

Після перемоги на виборах Джорджія Мелоні пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському "вірну підтримку" її країни. Раніше Зеленський привітав Мелоні та її політичну силу з перемогою на виборах. Він написав, Україна розраховує "на плідну співпрацю з новим італійським урядом". Очікується, що Мелоні буде призначена прем'єр-міністром наступного тижня.

За відносинами між правою коаліцією Італії та Росією уважно стежать. Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні часто хвалив Путіна і носив футболку з обличчям російського лідера.

А у вівторок новообраний спікер нижньої палати Лоренцо Фонтана, політик Ліги, попередив в інтерв'ю на державному телебаченні про наслідки санкцій проти Росії. "Вони можуть стати бумерангом, і ми опинимося у великих труднощах", - сказав він у ток-шоу Porta a Porta.

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