За словами міністра, у нього навертаються на очі сльози люті.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу на екуменічному церковному з'їзді в місті Оснабрю різко розкритикував ідею "ненасильницького" спротиву як альтернативного варіанту боротьби українців проти Росії.

Як пише DW, з відповідною пропозицією вийшов єпископський вікарій католицької Оснабрюкської єпархії Тео Пауль.

За словами вікарія, після початку повномасштабної війни "занадто багато людей перейнялися логікою війни", яка вже "заподіяла нам стільки зла в минулому". Він заявив, що існують й інші шляхи.

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"Скажіть про це людям у Бучі. Я не можу говорити їм про ненасильницький опір, у мене на очі навертаються сльози люті", - обурився Пісторіус.

Міністр оборони пояснив, що припинення постачання зброї Україні означатиме швидкий кінець війни, "але це був би також і кінець для України". Він підтримує ідею миру, але, на думку Пісторіуса, тільки Україна має вирішувати, яким буде шлях до нього.

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Російські окупанти намагались вчора, 17 червня, наступати на 5 напрямках, однак не змогли досягти жодних успіхів. Українські захисники потужно відпрацювали по окупантах авіацією та артилерією

ЗСУ ліквідували близько 650 російських окупантів. Загалом втрати особового складу противника складають вже не менше 219 820 осіб

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