Ніхто не має права примушувати Київ до перемовин з агресором, зауважив очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер.

Уряд Словаччини 7 грудня схвалив новий пакет військової допомоги для України.

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Вчора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги. Це боєзапас, великі калібри, також для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - заявив очільник МЗС Словаччини Растіслав Качер на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

Міністр наголосив, що Словаччина також надасть Україні гуманітарну підтримку, адже насуваються морози. Качер додав, що мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна. Ніхто не має права примушувати Київ до перемовин з агресором, зауважив політик.

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"Для тих, хто каже "Ми хочемо миру, миру шляхом перемовин", ми відповідаємо: "Ми вже спробували з Гітлером, ми вже спробували перемовини". Це призвело до руйнації Чехословаччини і до Другої світової війни і втрат десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми знаємо науку історії, ми навчилися і будемо вас підтримувати до самого кінця. Кінець – це коли ви скажете. Це український варіант миру, український формат, українське рішення, і Україна повернеться у свої кордони повністю, забравши назад свою суверенну територію", - сказав Качер.

Військова допомога Словаччини для України: що відомо

Словаччина раніше передала для ЗСУ самохідні артилерійські установки, а також 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Також повідомлялося, що Словаччина передасть для України винищувачі МіГ-29.