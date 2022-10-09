Резніков зазначає, що дві нові гаубиці вже долучаються до битви за майбутній мир у Європі.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок "Zuzana-2".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"До його 70-річчя ми передали агресору Путіну ще один подарунок. Ще дві нові гаубиці "Zuzana-2" зараз в Україні (і багато іншого попереду)", - зазначив Надь. Відео дня

Своєю чергою, міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter зазначив, що він вдячний Надеві та всім партнерам України зі Словаччини за їхню непохитну підтримку.

"Дві нові гаубиці "Zuzana-2" долучаються до битви за майбутній мир у Європі. Лише наша перемога гарантуватиме його", - підкреслив Резніков.

Зброя для України від Словаччини

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Словаччина та Україна підписали контракт про постачання восьми гаубиць "Zuzana-2" калібру 155-мм. У серпні перші чотири САУ "Zuzana-2" прибули до України.

На початку жовтня Надь та міністр оборони Данії Мортен Бьодсков повідомили, що Данія, Норвегія та Німеччина нададуть Словаччині кошти на виробництво САУ "Zuzana-2" для України. Видання Reuters з посиланням на Міністерство оборони Німеччини зазначає, що йдеться про 16 САУ "Zuzana-2", поставки яких очікуються наступного року.

Довідка УНІАН. "Zuzana-2" - самохідна артилерійська установка, побудована на колісному шасі 8x8. Оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри та максимальною дальністю стрільби 41 км. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

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