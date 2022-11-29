Раніше Словаччина передала Україні артилерійські установки "Zuzana-2".

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що його держава передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

"Радий підтвердити, що 30 словацьких БМП-1 були передані Україні на підставі угоди з Німеччиною", - написав він у Twitter.

Надь подякував міністру оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за співпрацю.

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БМП-1 - що відомо

Це перша серійна бойова броньована гусенична машина радянського виробництва, яка здатна плавати. Вона призначена для перевезення військових мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення їхньої мобільності, озброєності та захищеності.

Вона може перевозити до 8 осіб особового складу й трьох членів екіпажу. Основною зброєю БМП-1 є 73-мм напівавтоматична артилерійська гармата 2А28 "Грім", котра призначена для знищення танків, САУ та іншої броньованої техніки ворога.

Зброя для України ввід Словаччини

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив про передачу Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana-2. Голова Міноборони України Олексій Резніков зазначив, що дві нові гаубиці вже долучаються до битви за майбутній мир у Європі.

На початку липня Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми гаубиць Zuzana-2 калібру 155-мм. У серпні перші чотири САУ "Zuzana-2" прибули до України. Раніше в червні стало відомо, що Словаччина відклала передачу гаубиць своїй армії, щоб швидше відправити їх на фронт в Україну.

На початку жовтня Ярослав Надь і міністр оборони Данії Мортен Бьодсков повідомили, що Данія, Норвегія та Німеччина заплатять Словаччині за виробництво САУ Zuzana-2 для України. Видання Reuters із посиланням на Міністерство оборони Німеччини повідомляло, що йдеться про 16 САУ Zuzana-2, поставки яких очікуються наступного року.

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