Він погрожує ЄС ветувати санкції проти Москви.

Словаччина блокуватиме будь-які європейські санкції проти Російської Федерації, якщо вони будуть шкодити інтересам країни.

Як пише Politico, про це під час прес-конференції заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він назвав парламентську резолюцію, в якій уряд закликають не голосувати за нові санкції Євросоюзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам Словаччини, сильним політичним інструментом, на який зможе спиратися:

"Якщо будуть санкції, які зашкодять нам, я ніколи за них не проголосую. Я зацікавлений бути конструктивним гравцем в Європейському Союзі, але не за рахунок Словацької Республіки".

Словаччина і ЄС

Як відомо, Братислава демонструє зміну зовнішньополітичного вектора - від активної проукраїнської та проєвропейської позиції до обережного зближення з Росією, з акцентом на національні інтереси та енергетичну безпеку

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Нагадаємо, одним з перших кроків нового уряду Фіцо після приходу до влади стало припинення постачання озброєння Україні.

Прем'єр неодноразово виступав із критикою санкцій проти Росії, стверджуючи, що вони більше шкодять Європі, ніж Москви. Він також говорив про потребу "балансу" у зовнішній політиці.

Нагадаємо, що його візит до Москви викликав потужну хвилю критики всередині Словаччини та за її межами. Лідер опозиції Міхал Шімечка назвав поїздку "ганьбою" та "зрадою національних інтересів".

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