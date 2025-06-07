У нинішньому вигляді законопроект може спричинити розрив торговельних відносин США із найбільшими економіками світу.

Давно представлений, але досі не ухвалений законопроект про нові санкції США проти Росії, швидше за все, істотно зміниться перед тим, як його ухвалять. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що запровадження 500-відсоткового тарифу на імпорт товарів з країн-покупців російських енергоносіїв в першу чергу означатиме розрив із найбільшими економіками світу – Китаєм, Індією, низкою країн Європи.

Сенатор Ліндсі Грем, вочевидь, визнав це, коли раніше цього тижня запропонував зробити виключення для тих країн, які надають допомогу Україні. Це виключення зокрема врятувало б від 500-відсоткового мита Європейський Союз, який досі на 20% залежить від газу з Росії.

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Але навіть винісши Європу за дужки, законопроект все одно виглядає сумнівним, пише Politico. По-перше, самі ж США досі купують російский уран, який теж включено в законопроект Грема. По-друге, запровадження величезного мита на імпорт з Китаю та Індії може вдарити по внутрішньому ринку Америки, який в значній мірі залежить від імпорту з цих країн.

"Тарифи у розмірі 500% на імпорт товарів, вироблених у Китаї, призведуть до різкого зростання цін, порушать ланцюги поставок і можуть призвести до зростання безробіття в США до рівня рецесії", – пише Politico.

Політичний аналітик Метт Цвейг зазначив, що законопроект Грема, ймовірно, зазнає суттєвих змін під час розгляду в Конгресі, або ще на етапі попередніх консультацій з адміністрацією Трампа. І все це потребуватиме чимало часу.

"Із законодавством про санкції ви зазвичай маєте справу з ітеративними процесами, де вам потрібно буде пройтися по кожному куточку", – сказав Цвейг.

Разом з тим законопроект має очевидну і досить міцну двопартійну підтримку в США, що свідчить про бажання американського політичного істеблішменту покарати Росію.

"Конгрес, можливо, тисне на виконавчу гілку влади, щоб вона діяла. У Сенаті існує відчуття, що потрібно або варто запровадити більше санкцій проти Росії", – сказав Адам Сміт, партнер юридичної фірми Gibson Dunn.

Трамп і Росія: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні американські ЗМІ повідомили, що Білий дім таємно тисне на сенатора Ліндсі Грема, закликаючи його істотно пом’якшити законопроєкт про санкції проти Росії. Трамп боїться, що після ухвалення закону він не зможе і далі дружити з Путіним.

На публіку ж Трамп заявив, що готовий застосувати додаткові санкції проти Росії, але тільки, якщо виникне така необхідність. Але поки що він такої необхідності не відчуває.

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