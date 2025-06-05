Відомо, що попри свою позицію щодо санкцій, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримував усі пакети, які запроваджував ЄС.

У Словаччині законодавці схвалили резолюцію, яка надає членам уряду право не підтримувати нові санкції проти РФ. Таку пропозицію висунула молодша проросійська партія коаліції. Її підтримали 51 із 76 законодавців. Про це пише Bloomberg.

У виданні нагадали, що попри те, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прийшов на свою посаду завдяки критиці санкцій проти Росії та військовій допомозі Україні, він врешті-решт підтримував усі пакети санкцій ЄС проти Москви, які були прийняті після його переобрання у 2023 році.

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Раніше Роберт Фіцо заявив, що підтримає референдум про скасування санкцій проти РФ. За його словами, обмеження "схожі на чуму", тому він відкидає політику санкцій.

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Крім того, прем'єр-міністр висловився про можливий референдум щодо скасування антиросійських санкцій. Політик наголосив, що якщо такий референдум відбудеться, то він підтримає його.

Також у квітні 2025 року Фіцо відмовився засудити Росію за удар по Сумах, внаслідок якого загинули 34 людини, а ще 119 - отримали поранення.

"Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, я завжди це робив і буду робити. Але я не маю достатньо інформації, щоб просто сказати щось прямо зараз", - наголосив політик.

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