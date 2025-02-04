У ЄС заявили про прогрес у створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України може бути створений уже 2025 року. Як повідомили учасники 13-ї зустрічі Основної групи зі створення Спеціального трибуналу, яка відбулася у Брюсселі, у складанні установчого статуту вдалося значно досягти прогресу, і вже навесні документ можуть підписати, повідомляє DW.

За словами генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе, Спеціальний трибунал щодо злочину агресії буде створений в рамках Ради Європи, і це може статися вже у 2025 році.

"Створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії в рамках Ради Європи дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема Україні та Європейському Союзу, повною мірою використовувати наш досвід і знання у сфері захисту прав людини та верховенства права на всьому континенті", - заявив він на брифінгу.

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Верховна представниця ЄС в закордонних справах Кая Каллас закликала інші країни приєднатися до групи зі створення Спецтрибуналу, до якої зараз входять 41 країна, а також Єврокомісія, Європейська зовнішньополітична служба та сама Рада Європи.

Каллас також пояснила, як заснування Спецтрибуналу може вплинути на потенційні переговори, які президент США Дональд Трамп збирається проводити із російським правителем Володимиром Путіним.

На її думку, навіть якщо президент США доб'ється проведення мирних перемовин, роботу із трибуналом необхідно буде продовжувати "для притягнення винних до відповідальності і для справедливого миру в Україні".

"Ми не можемо допустити, щоб злочин агресії залишився безкарним. Спецтрибунал - це також частина тиску на Путіна і його режим, щоб вони припинили цю війну. Це сигнал іншим агресорам або тим, хто має намір напасти на сусідні країни. Ось чому ці сигнали важливі, а хто з ким розмовляє, звичайно, кожен вирішує сам", - сказала верховна представниця ЄС із закорднних справ.

Трибунал щодо злочину агресії РФ: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації буде розміщений у Гаазі. Про це йдеться у підписаній у навесні 2024 року безпековій угоді між Україною та Нідерландами.

За словами представника України в Міжнародному Суді ООН Антона Кориневича, спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни. За його словами, "злочин агресії - це елітарний злочин, це злочин тих осіб, хто може віддавати накази на початок і на продовження ведення агресивної війни". "Відповідно, за злочин агресії мають притягнути до відповідальності представників найвищого політичного та військового керівництва РФ", - сказав Кориневич.

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