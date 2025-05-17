Прем'єр-міністр Словаччини сказав, що санкції проти РФ "схожі на чуму".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримає референдум про скасування санкцій проти Російської Федерації, якщо його оголосять у країні. Про це пише словацький портал SME.

"Санкції схожі на чуму, і я відкидаю політику санкцій", - сказав він, додавши, що запроваджені санкції шкодять Європі і що Росія швидко адаптувалася до них.

Він відхилив пропозиції щодо масштабного нового пакету санкцій у той час, коли ведуться мирні переговори.

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Також Фіцо висловився про можливий референдум щодо скасування антиросійських санкцій. Він сказав, що йому не потрібен такий референдум , щоб відхилити санкції, але якщо він відбудеться, він підтримає його. А якщо будуть введені санкції, які зашкодять Словаччині, він накладе на них вето.

На початку травня словацьке видання Dennik N повідомляло, що організація "Рух словацького відродження" подала президенту Петеру Пеллегріні петицію з вимогою оголосити референдум про скасування антиросійських санкцій.

Санкції проти РФ: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, у середу, 14 травня, посли ЄС дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас привітала домовленість щодо 17-го пакету санкцій і підтвердила, що Євросоюз збільшує тиск на Росію, аби змусити припинити її війну.

16 травня стало відомо, щл ЄС готує нові санкції проти Росії. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що йдеться про санкції проти газопроводу "Північний потік", що з'єднує Росію з Європою, банківського сектору Росії та тіньового флоту, який Москва використовує для обходу нафтових санкцій. Також очільниця Єврокомісії повідомила про плани знизити ліміт ціни на нафту, який визначається на рівні G7.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв "нищівні" санкції Росії за зрив переговорів з Україною. Утім, за його словами, це буде крайній захід. Президент США додав, що стежитиме за розвитком переговорів у Туреччині. "Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це (запровадження санкцій - УНІАН) буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі", - наголосив він.

Проте європейські посадовці мають сумніви, що президент США взагалі наважиться запровадити нові санкції проти Росії. Вони збентежені тим, що Трамп постійно ухиляється від жорсткіших дій стосовно Росії і побоюються, що він так і не дасть хід законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про вторинні санкції для покупців російської нафти.

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