Працівники не хочуть праюцватити з колишніми ув’язненими і злочинцями.

У Білорусі на полігоні Воловщина посилюється конфлікт між найманцями ПВК "Вагнера" та представниками Міністерства внутрішніх справ РБ.

Як повідомляє Центр нацспротиву, причиною конфлікту стало походження бойовиків, які є колишніми ув’язненими і злочинцями. Через це працівники МВС відмовляються працювати з ними.

"Кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть"псів режиму", — наголосили у ЦНС.

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Як стало відомо, близько 50 інструкторів з ПВК "Вагнера" залишили територію Білорусі. Вони підписали контракт з Міноборони та виїхали для продовження участі у війні проти України.

За даними ЦНС, за останні три тижні понад 1500 найманців ПВК відправилися до Африки, у якій Росія також намагається розширити свій вплив.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Як нещодавно повідомляв УНІАН, згідно з супутниковим знімкам головну базу ПВК "Вагнера" в Білорусі активно згортають. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що кількість "вагнерівців" у Білорусі поступово зменшується.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає бойовикам російської приватної військової компанії "Вагнер" нові паспорти. "Вагнерівці" отримують білоруські паспорти, справжні документи, але, звичайно, оформлені на інші імена. Тому вони можуть просто потрапити на територію Євросоюзу через прикордонні переходи.

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