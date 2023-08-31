У будь-якому разі, незалежно від назви "проекту", він діятиме "під дахом" російських спецслужб.

Аналітик фонду "Повернись живим" Марія Кучеренко під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Одеса" розповіла, яке майбутнє чекає на групу "Вагнер" після загибелі її ватажка Євгена Пригожина та одного із лідерів Дмитра Уткіна - офіцера спецназу ГРУ, який захоплювався ідеями Третього Рейху.

"Зараз ми бачимо, що після ліквідації Пригожина відбувається певний замір його популярності. Певний замір популярності групи "Вагнер", як такої", - сказала Кучеренко.

Вона зазначає, що президент РФ Володимир Путін прокоментував загибель Пригожина, зазначивши, що той був "талановитим бізнесменом", та обіцяв не забувати, про "внесок "Вагнера".

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За словами Кучеренко, наразі створюються стихійні меморіали Пригожину та Уткіну, якісь фан-групи, є деяке паломництво на могили вагнерівців. Але, Пригожина поховали, не надавши певні воїнські почесті, які він мав отримати від Кремля.

"Тобто не відбулося певного ритуалу поховання, або нам це не продемонстрували. І тут постає питання про спадок "Вагнера". Символічний спадок. Якщо образ буде досі популярним, можливо він буде збережений, але мені здається, що зараз йдеться на таку грамотну нейтралізацію образу групи "Вагнер", як цілісної одиниці", - наголошує Кучеренко.

За її словами, з одного боку глорифікацію "Вагнера" та особисто Пригожина не забороняють, з іншого - якоїсь однозначної відповіді на те, як буде розвиватися доля групи у РФ теж не дають.

На думку Кучеренко, це цілком свідомі дії, які спрямовані на те, щоб якось стабілізувати внутрішню ситуацію та її сприйняття елітами РФ.

Аналітик вважає, що навіть якщо від "Вагнера" як цілісної концепції відмовляться, це не означає, що певні командири угрупування не знайдуть себе в інших проектах, наприклад, у ПВК "Редут". За деякими даними, колишній начальник штабу "Вагнера" Андрій Трошев уже вербує "вагнерівців" до інших структур.

У той же час, якщо в РФ приймуть рішення залишити "Вагнер", його може очолити, наприклад, один із нинішніх командирів ПВК Антон "Лотос" Єлізаров.

У будь-якому разі, на думку Кучеренко, ліквідація, загибель або відсторонення певної особи мало що змінює в цьому контексті для України. Немає різниці, яку назву буде носити проект, який створюється "під дахом" російських спецслужб.

Ліквідація Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Всі, хто був на борту, включаючи Пригожина та Дмитра Уткіна, загинули.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, керівник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин дійсно був ліквідований російською владою. А якщо виявиться, що ліквідація Євгена Пригожина була все ж інсценуванням, то це буде остаточне "обнулення" авторитету Володимира Путіна.

В Інтситуті вивчення війни вважають, що після майже достовірного вбивства ватажка ПВК Пригожина, її засновника Дмитра "Вагнера" Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова ця приватна військова компанія більше не буде існувати.

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