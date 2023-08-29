Так вони можуть потрапити на територію Європейського Союзу.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі вже місяць видає бойовикам російської приватної військової компанії "Вагнер" нові паспорти.

Про це заявив керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко в інтерв'ю агентству PAP. На його думку, ці дії можуть бути пов'язані з підготовкою диверсій і терактів. За словами Латушка, у нього немає даних про те, скільки паспортів вже видано.

"За підтвердженою нами інформацією, вагнерівці отримують білоруські паспорти, справжні документи, але, звичайно, оформлені на інші імена. Тому вони можуть просто потрапити на територію Євросоюзу через прикордонні переходи", - сказав Латушко.

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За даними опозиціонера, на території Білорусі залишилися кілька тисяч "вагнерівців". Олександр Лукашенко хотів би, щоб вони залишилися, проте у нього недостатньо грошей на утримання великої кількості найманців.

Частина з них відправиться в Африку, частина - підпише контракти з Міністерством оборони Росії, а решта підуть зі служби або залишаться в Білорусі.

Найманці "Вагнера" в Білорусі: останні новини

Сусіди Білорусі посилюють свої кордони через присутність "вагнерівців", побоюючись провокацій і проведення операції в Сувальському коридорі. Крім того, до кордонів Польщі та Латвії продовжують прибувати нелегальні мігранти з території Білорусі.

За даними Державної прикордонної служби України, кількість найманців у Білорусі поступово зменшується.

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