У Парижі зазначили, що ватажок ПВК виконував брудну роботу для Путіна.

Французька влада має "обґрунтовані сумніви" з приводу причини авіакатастрофи, в якій, ймовірно, загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. При цьому не виключається причетність до аварії президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Ми ще не знаємо обставин цієї катастрофи. У нас можуть бути деякі обґрунтовані сумніви", - цитує спікера Уряду Франції Олів'є Веран видання Le Monde.

Крім того, він прокоментував заяву президента США Джо Байдена, що в РФ мало що відбувається, за чим не стоїть Путін. Політик погодився, що"як правило, це правда, яку можна встановити".

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За його словами, "кухар Путіна" виконував брудну роботу Путіна і те, що він зробив, невіддільне від політики диктатора. Також він вказав, що глава Кремля поклав на нього відповідальність за зловживання на посаді ватажка "Вагнера".

"Пригожин залишає після себе братські могили. Він залишає після себе безлад по всій земній кулі, я маю на увазі Африку, Україну і саму Росію", - підсумував Веран.

Катастрофа літака Пригожина - що відомо

23 серпня в Тверській області РФ розбився літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, на борту якого знаходилося 10 осіб. Ніхто не вижив, в тому числі Пригожин.

У Санкт-Петербурзі вночі біля "Вагнер-Центру" з'явився імпровізований меморіал.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін віддав наказ ліквідувати Пригожина. При цьому в британській розвідці заявили, що президент РФ відвідував військовий штаб в Ростові-на-Дону, який в червні захоплювали "вагнерівці".

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