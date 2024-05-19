Французький депутат розкритикував "неприйнятну асиметрію", яка існує зараз.

Франція повинна скасувати заборону для України на використання французької зброї для ударів по військових об’єктах на території РФ. Про це заявив голова комітету закордонних справ Національної асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж, пише Le Figaro.

Французький депутат закликав французький уряд "вийти зі стану очікування і ухвалити рішення, яке можна порівняти з рішенням британців та американців".

"Час, здається, настав", – каже він, вказуючи на те, що Париж "місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною".

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Французский депутат переконаний, що ця зміна в доктрині є "цілком законною", оскільки вона покладе край "неприйнятній асиметрії" між агресором і жертвою агресії. Він нагадав, що в Україні усі регіони так чи інакше постраждали від російських ударів, яких агресор завдає зокрема і отриманою від своїх союзників – Ірана і КНДР – зброєю. Натомість Україна може бити по території РФ лише обмеженим арсеналом засобів власного виробництва.

"В ім’я чого ми можемо відмовляти українцям у праві відповідати ударом на удари, жертвами яких вони є? Право на самооборону виключає право на захист території агресора", – наголосив Жан-Луї Бурланж.

Він акцентує, що дружні Україні держави від цього не стануть учасниками війни, але буде скасовано "невиправдане табу".

Україна домагається зняття заборони на удари по РФ західною зброєю

Як писав УНІАН, на початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для ударів по цілях на території Росії.

За два тижні по тому держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва зробив схожу, але більш обтічну заяву.

"Ми не заохочували і не створювали можливість для завдання ударів за межами України. Але, врешті-решт, Україна має ухвалювати рішення для себе, як вона збирається воювати або як вестиме війну на захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності", - наголосив Блінкен.

Хоча сам він прямо не згадав американську зброю у цьому контексті, багатьма це було сприйнято як дозвіл для України бити по території РФ саме американською зброєю.

Однак у Пентагоні уточнили, що не змінили своєї позиції, і зброя надається Україні для використання лише на власній території.

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