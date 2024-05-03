Кемерон також пообіцяв виділяти по $3,74 млрд щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях на території Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон

"Україна має таке право. Так само, як Росія завдає ударів по Україні, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищає себе", – сказав він в коментарі Reuters.

Він також пообіцяв виділяти по 3 мільярди фунтів стерлінгів ($3,74 млрд) щорічної військової допомоги Україні "стільки, скільки буде потрібно".

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"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто вичерпали все, що могли, з точки зору надання обладнання", – наголосив британський міністр.

Дозвіл на удари західною зброєю по території РФ

Україна вже отримала дозвіл завдавати ударів по території Російської Федерації західною зброєю. Таку заяву на початку травня зробила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Зазначається, що окремі країни-партнери не ставили таких умов. Міністр наголосила, що не все це оголошується публічно, і до певного часу деякі моменти замовчують.

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