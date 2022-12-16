Новий ракетний двигун працює на твердому паливі, що дозволяє швидше й таємніше готувати ракети до запуску.

Північна Корея випробувала твердопаливний ракетний двигун, який грає ключову роль у швидшому розгортанні її ракет великої дальності. Таким чином КНДР досягла ключової мети її лідера Кім Чен Ина в області озброєння.

Ракети зазвичай працюють на рідкому або твердому паливі, пише The Wall Street Journal. При використанні рідкого палива процес запуску ракет великої дальності може зайняти кілька годин, що спрощує виявлення будь-якого потенційного удару. Але тверде паливо можна зберігати всередині ракети, що дозволяє заховати зброю в прихованішому місці й запускати їх із несподіваніше.

Лідер КНДР у четвер особисто спостерігав за випробуванням "твердопаливного двигуна великої тяги", який у місцевих ЗМІ назвали частиною нової системи стратегічних озброєнь.

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WSJ зазначає, що КНДР цього року запустила десятки твердопаливних балістичних ракет малої дальності. Але її міжконтинентальні балістичні ракети, які нібито продемонстрували здатність досягати материкової частини США, працюють на рідкому паливі.

Розробка твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети, яку можна запускати як з суші, так і з моря, є однією з основних цілей Кім Чен Ина у п'ятирічній стратегії розвитку озброєнь, яку він оголосив у січні 2021 року.

Президент університету північнокорейських досліджень в Сеулі (Південна Корея) Ян Му Чжин вважає, що через розробку такої ракети загроза ядерної програми режиму Кіма стає все більш реальною.

"Подальші випробування двигунів призведуть до випробувань твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет, що ще більше тиснутиме на США і Південну Корею у протидії загрозі з боку Північної Кореї", — сказав Чжин.

Рідке паливо має високу корозійну активність і летючість, і його не можна зберігати в ракеті протягом тривалого часу. Твердопаливні ракети використовують паливо, менш схильне до витоку агресивних парів, і призначені для зберігання палива всередині ракети, що прискорює їхнє розгортання.

Після випробування двигуна Кім Чен Ин сказав, що його країна буде розробляти "ще одну нову стратегічну зброю" у найкоротші терміни, але не уточнив, що це буде за зброя.

За словами експертів із озброєнь, випробуваний двигун у кінцевому підсумку може бути використаний для міжконтинентальних балістичних ракет Північної Кореї або балістичних ракет підводних човнів для доставки ядерних боєголовок на материкову частину США.

Це є першим кроком до створення таких ракет, але експерти відзначають, що Північна Корея все ще стикається з перешкодами на шляху від наземних випробувань до розгортання такої зброї.

Ракетна програма КНДР

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея під керівництвом Кім Чен Ина активно працює над створенням зброї, здатної досягти цілей в США, і регулярно загрожує Вашингтону війною. Йдеться й про створення балістичних ракет великої дальності, здатних, у тому числі, нести ядерний боєзаряд.

Нещодавно КНДР провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети. В Японії заявили, що траєкторія польоту цієї балістичної ракети та інші розрахунки показують, що при певній вазі боєголовки вона може мати радіус дії до 15 тис. км., тобто, вона може долетіти до території США.

У цілому за останні кілька місяців Північна Корея запустила понад 50 ракет, переважно ближнього радіусу дії, проте в жовтні вперше за п'ять років у бік територіальних вод Японії була запущена вже балістична ракета.

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