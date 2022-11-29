США наразі не вважають корисним офіційне визначення Росії державою-спонсором тероризму.
За словами пані посла США в НАТО Джуліанн Сміт, у Вашингтоні вважають таке визнання контрпродуктивним, пише "Голос Америки".
"Гадаю, ви чули коментарі президента Байдена та інших в адміністрації. Відчуття у Вашингтоні полягає в тому, що це зараз непотрібно, і, насправді, може бути контрпродуктивно в тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні, або вивозити певну кількість зерна з України", – сказала Сміт.
Пані посол зауважила, що США працюють над запровадженням додаткових санкцій та експортних обмежень щодо РФ.
Визнання Росії спонсором тероризму
13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій вперше визнала російський режим терористичним.
Пізніше режим в Російській Федерації визнали терористичним парламенти низки країн, зокрема, Чехії, Естонії та Польщі. Парламент Нідерландів та Європарламент визнали Росію державою-спонсором тероризму. Аналогічне рішення пропонували ухвалити Конгресу США.
21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала РФ країною-терористкою та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.