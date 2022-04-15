Відповідний запит прозвучав під час останньої телефонної розмови між президентами України та США.

Президент України Володимир Зеленський звернувся з прямим закликом до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє The Washington Post, визнання держави спонсором тероризму є найбільш потужними і далекосяжними санкціями в арсеналі США.

Зокрема, запит Зеленського, про що раніше не повідомлялося, прозвучав під час нещодавньої телефонної розмови з Байденом, яка зосереджувалася на багатосторонніх заходах реагування на вторгнення Росії в Україну, відповідно до інформації обізнаних джерел.

Водночас, як повідомили джерела, під час розмови Байден не зобов'зувався щодо конкретних дій. Президент США повідомив українському колезі, що готовий вивчити ряд різних пропозицій, аби чинити ще більший тиск на Москву.

Як зазначає видання, навіть під час Холодної Війни, Вашингтон утримувався від такого визнання Радянського Союзу, незважаючи на підтримку Москвою груп, які вважалися терористичними в 1970-х-1980-х роках.

Такий захід може мати різні наслідки, в тому числі введення економічних санкцій проти десятка інших країн, які продовжують займатися бізнесом з Росією, замороження активів Москви в США, у тому числі нерухомість, і заборону для різних видів експорту товарів подвійного призначення.

З 1979 року адміністрації республіканців і демократів при владі у Білому домі застосовували визнання держав спонсорами тероризму стримано, спрямовуючи таку політику лише проти невеликої кількості держав-парій (яких усі цуралися), де США мали обмежені інтереси.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський заявив, що Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю проти України.