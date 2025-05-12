США, Німеччина та Британія обговорили війну в Україні: Держдеп розкрив деталі

Дипломати наголосили на необхідності дотримання режиму припинення вогню та продовження прямих контактів між сторонами.

У неділю, 11 травня, державний секретар США Марко Рубіо 11 травня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ключова тема розмови - війна в Україні, повідомила пресслужба Держдепу США.

Рубіо зауважив, що пріоритетом США залишається припинення бойових дій і досягнення негайного режиму припинення вогню між Росією та Україною. Вашингтон продовжуватиме зусиння щодо встановлення миру.

Сторони також обговорили безпекову ситуацію в Азії — зокрема, відносини між Індією та Пакистаном. Дипломати наголосили на необхідності дотримання режиму припинення вогню та продовження прямих контактів між сторонами. Рубіо підкреслив важливість прямого діалогу та підтримки комунікації як шляху до деескалації напруги в регіоні.

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Також Рубіо провів розмову з новопризначеним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, привітавши його з вступом на посаду. Сторони також говорили про Україну. Співрозмовники обговорили нещодавню зустріч у Києві за участі канцлера Мерца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, польського прем’єра Дональда Туска та президента України Володимира Зеленського.

Рубіо підкреслив, що США та їхні союзники поділяють спільну мету — припинити війну в Україні та забезпечити стабільність у Європі.

Переговори про припинення вогню

Як писав УНІАН, 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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