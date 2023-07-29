Військова промисловість США хоче постачати свій товар на різні ринки, в тому числі в Аргентину.

США мають намір продати 24 данських винищувачів F-16 Аргентині.

Як повідомляє видання Buenos Aires Times, Вашингтон прагне не допустити того, щоб Аргентина купила винищувачі у Китаю або Індії.

США терміново хочуть підписати угоду з Аргентиною, щоб остання не купила китайські винищувачі. Але Пекін пропонує нові літаки, а не вживані, а також гарантує повний і необмежений пакет зброї та датчиків у комплект до свого винищувача.

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Варто зауважити, що Аргентина знаходиться під військовим ембарго, яке не дозволяє їм імпортувати зброю і техніку з країн НАТО. Такі санкції проти Буенос-Айреса ініціювала Британія під час війни за Фолклендські острови. Але у Білому домі стверджують, що Великобританія вже зняла цей бар'єр, інформує видання.

Buenos Aires Times пише, що військова промисловість США хоче постачати свій товар на різні ринки, в тому числі в Аргентину.

Раніше Данія подавала Пентагону запит на навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16. Але у США цей дозвіл видавати не поспішають.

Навчання українських пілотів на F-16

На саміті НАТО у Вільнюсі коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами офіційно погодилася навчати українців керувати F-16 та, можливо, іншими винищувачами.

Україна може отримати літаки F-16 ближче до кінця поточного року, але одні лише винищувачі навряд чи зможуть переламати хід війни, заявляв представник Білого дому Джон Кірбі.

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