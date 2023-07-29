Питання участі військ США в боях на території України прокоментував речник Адміністрації Байдена.

Представник Білого дому Джон Кірбі прокоментував присутність військ США в Україні та підкреслив, що жоден американський солдат не бере участі у бойових діях.

Це питання координатор Ради безпеки Адміністрації Джо Байдена (лідера США) уточнив під час брифінгу 28 липня, передає "Укрінформ".

"В Україні немає американських сил, які надавали б допомогу Україні в бойових діях, або були б присутніми на полі бою з українськими силами", - вказав Кірбі.

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Таким чином він вкотре акцентував, що влада США не порушує обіцянки щодо того, що не залучатиме свої війська для участі у війні на території України. Відповідної позиції представники Байдена дотримуються, починаючи від повномасштабного вторгнення.

За словами Кірбі, в Україні присутня лише невелика кількість американських військових, проте вони залучені виключно для охорони посольства США у Києві та представництва апарату військових аташе в Україні.

"Збройні сили США не беруть активної участі в бойових діях в Україні або в підтримці бойових дій на території України", - підкреслив речник Білого дому.

Білий дім оголосив, що бачить Україну в НАТО

Нагадаємо, 16 липня Джон Кірбі також відзначився важливою заявою щодо України. Він вказав, що США бачать майбутнє українців у складі НАТО. Він підкреслив, що це питання не підлягає дискусіям.

Наміри щодо потужної підтримки України в рамках саміту НАТО у Вільнюсі також висловив лідер США Джо Байден. Він вказав, що Вашингтон прагне зупинити війну в Україні й пообіцяв, що зобов'язання США перед Києвом не "ослабнуть" навіть з плином часу.

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