Європа досі чекає на "зелене світло" від Вашингтона.

Майже дюжина європейських країн, які цього тижня пообіцяли навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16, все ще чекають на офіційне затвердження програми Вашингтоном, пише Politico з посиланнями на американських та європейських чиновників.

Навчання з F-16 не може розпочатися, доки Державний департамент офіційно не підпише запит на передачу інструкцій з експлуатації, тренажерів та інших матеріалів, пов’язаних з літаками, а цього ще не сталося.

Речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що, хоча президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит "все ще розглядається", та зазначив, що подальші коментарі має давати Держдеп.

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За інформацією видання, зараз немає жодних ознак того, що США врешті-решт не дадуть зелене світло на проведення навчань. Але запити єврвопейських країн обробляються довгі тижні. Наприклад, Данія подала запит ще минулого місяця.

Навчальний пакет включатиме, крім навчання пілотів, підготовку технічного персоналу та наземних бригад. Заступник міністра оборони із закупівель Вільям Лаплант раніше пояснював, Пентагон має "переконатись, що є готовність до роботи – з перекладом технічних посібників, пакетів технічних даних і плану підтримки" перш ніж давати згоду.

Навчання українських пілотів на F-16

Цього тижня на саміті НАТО у Вільнюсі коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами офіційно погодилася навчати українців керувати F-16 та, можливо, іншими винищувачами.

Європейські чиновники заявили, що сподіваються розпочати програму навчань в серпні в Данії та в Румунії в жовтні, з залученням компанії-виробника F-16 Lockheed Martin.

Напередодні оголошення коаліції щодо F-16 під час саміту НАТО уряди Румунії та Нідерландів провели термінові переговори з метою узгодити деталі плану міжнародної підготовки українських пілотів. Офіційні особи США натомість у публічних заявах не говорять про терміновість процесу. Цього тижня високопосадовець Пентагону Дуглас Сімс заявив, що ситуація на передовій в Україні зараз "неідеальна" для використання F-16.

Українська влада наполягала, що F-16 терміново потрібні їй для відбиття російської агресії. Цього тижня президент України Володимир Зеленський дорікнув партнерам за те, що тренувальні місії досі відкладаються і розкладу навчань українських пілотів немає.

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