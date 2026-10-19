США остаточно перетворилися на союзника Росії, – The Atlantic

Останні дії Трампа викликали рідкісний момент двопартійного обурення в США.

Протягом минулого тижня президент Сполучених Штатів остаточно перетворив Америку на союзника Російської Федерації. Про це пише Том Ніколс, штатний автор в колонці для The Atlantic.

Автор зазначає, що президент США перестав приховувати пряму підтримку Кремля у війні проти України. І він це робить не з холодного розрахунку національних потреб США, а у власних інтересах – від відкритого захоплення російським диктатором і до прямої неприязні демократично обраного президента України.

Журналіст пише, що Трамп фактично використав свою можливість не вводити санкції проти РФ, названі на честь покійного сенатора Ліндсі Ґрема. Президент США пояснив це тим, що наразі це "відповідає інтересам США", однак не пояснив, яким саме. Це, та інші останні дії Трампа на підтримку Росії є настільки очевидними, що викликали рідкісний момент двопартійного обурення як від демократів, так і республіканців.

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"Помічники президента поспішають пояснити, чому ця капітуляція перед Росією не є саме тим, на що вона схожа. Державний секретар Марко Рубіо, під тиском журналіста, заявив, що адміністрація "оцінить" вплив Закону Грема через 60 днів. Це була нісенітниця: у виконавчому наказі немає таких термінів, і ніхто серйозно не вірить, що адміністрація проводить розрахунки, щоб вирішити, чи є санкції гарною ідеєю", – відзначає Ніколс.

Він додає, що серед американської правої еліти мало хто підтримує ці кроки США, оскільки такі дії не мають нічого спільного з національною безпекою Вашингтону. Натомість союз США та Росії автор називає "брудною угодою", яка переслідує цілі американського президента.

Зокрема, на думку Ніколса, Трамп наразі вже усвідомлює майбутню поразку республіканців на виборах у США. І одна з причин цього – стрибок цін на паливо, спричинений війною в Ірані. Автор пише:

"Він готовий на все, щоб знизити ціни на бензин. І оскільки, схоже, він не розуміє, як працює міжнародна економіка, цілком може вірити, що якась сумнівна угода з Росією щодо дизельного палива полегшить проблему високих цін на паливо у Сполучених Штатах. Це не допоможе, хоча, безперечно, виграють від цього деякі російські компанії".

Він додає, що навіть якби ситуація в американській економіці була б краща – Трамп навряд намагався б посилити тиск на Путіна, оскільки американський президент захоплюється російським диктатором.

Крім того, зазначає автор, Трамп вдається до персоналізованої дипломатії, оскільки вважає себе майстром укладання угод. Однак на практиці це не відповідає дійсності. Крім того, на думку автора, Трамп має пряму антипатію до українського президента Зеленського. Ніколс зазначає:

"Для нього здається, що Зеленський – невдаха, ніхто, той, хто створює зайві проблеми для його друга Володимира (Путіна, – УНІАН). Американський президент не може зрозуміти, чому Зеленський і його люди просто не змиряться зі своїм становищем і не підкоряться Росії".

На тлі цього, пише автор, доля України в найближчому майбутньому залежить від підтримки Європи. Оскільки дотепер світ, в якому Білий дім є союзником Кремля, здавався лише параноїдальною фантастикою. Однак наразі цей союз вже існує.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше американський президент вчергове заявив, що Володимир Зеленський нібито не готовий завершувати війну. Трамп також сказав, що Україна нібито могла досягнути значно кращих умов на переговорах два роки тому.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що під час балістичної атаки РФ в ніч на 19 жовтня, партнери знову не повідомили Україну про удар. Президент також заявив, що поки партнери затримують передачу Україні ракет до ППО, РФ отримує послаблення та відтермінування санкцій.

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