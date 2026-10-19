РФ запустила по Україні 16 балістичних ракет, США знову не попередили Київ, – Зеленський

Це був цілеспрямований удар по столиці та області, наголосив президент.

В ніч на 19 жовтня російські окупанти завдали кілька хвиль балістичних ударів по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. додавши, що Київ знову не отримав попередження про удар від партнерів.

За його словами, РФ цілеспрямовано атакувала Київ та область 16 балістичними ракетами. Цілями атаки стали енергетика та інфраструктура, пошкоджень також зазнали медична клініка, школа, станція метро та житлові будинки.

Крім того, за словами президента, РФ використала понад 200 дронів різних типів, зокрема реактивні БПЛА. Ними ворог вдарив по низці регіонів, зокрема Харківщину, Дніпропетровщину, Волинь, Рівненщину та Одещину. Внаслідок ворожих атак є жертви. Лише протягом цієї ночі пошкоджень зазнало 10 об’єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.

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"Україна ніколи не хотіла цієї війни, і ми сприйняли позитивно буквально кожну спробу партнерів завершити цю війну достойно. На кожну пропозицію припинення вогню була наша позитивна відповідь. Балістика, "Шахеди" та вбивства є знову і знову відповідями Росії. Путін не хоче не те що завершення цієї війни, а навіть будь-яких деескалаційних кроків. Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів. У реальності війна триває, і триває лише через російські удари, російське бажання цю війну затягувати", – наголосив президент.

Що відомо про нічну атаку РФ

Раніше Повітряні сили повідомили, що українським захисникам не вдалося збити жодної балістичної ракети РФ. Також зазначалося. що Сили оборони збили 4 крилаті ракети та 269 ударних БПЛА ворога.

Через російський удар у Києві загинула одна людина, влучання було зафіксовано в трьох районах. Зокрема окупанти вдарили по станції метро "Чернігівська". У київському метрополітені повідомили про те, що після ворожого удару дві станції метро зачинені на вхід та вихід.

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