У США заявили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України.
Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, пишуть The Guardian і CBS News.
За її словами, мова йде, у тому числі й про економічні санкції, які США будуть координувати зі своїми союзниками та партнерами.
"Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Псакі.
При цьому вона відмовилася говорити, чи надавав Китай будь-яку військову допомогу Росії з початку війни проти України.
"Ми дуже чітко повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь. Ми не дозволимо жодній країні компенсувати Росії її втрати", - сказав журналістам речник Держдепартаменту Нед Прайс, пише Reuters.
Також в адміністрації Байдена зазначили, що не бачать ознак деескалації з боку Росії в рамках її атаки на Україну.
Як повідомляв УНІАН, раніше видання Financial Times повідомило, Китай вже "сигналізував" Москві про надання Росії на прохання Путіна фінансової та військової допомоги у зв'язку з війною проти України і введеними санкціями. Невідомо тільки, чи збирається Китай підтримувати агресію Росії в майбутньому і чи почав вже надсилати запитану Кремлем допомогу.
Про запит РФ до Китаю стало відомо 13 березня. Однак в Москві і в Пекіні це заперечувати.
Нищівні санкції проти Росії ввели після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.
Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Окремо низка технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.
Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.
Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни в живій силі й техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.