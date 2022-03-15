У Білому домі відмовилися говорити, чи надавав Китай будь-яку військову допомогу Росії з початку війни проти України.

У США заявили, що Китай зіткнеться з "наслідками", якщо допоможе Росії у війні проти України.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, пишуть The Guardian і CBS News.

За її словами, мова йде, у тому числі й про економічні санкції, які США будуть координувати зі своїми союзниками та партнерами.

"Якщо вони нададуть військову чи іншу допомогу, яка, зрозуміло, піде в розріз із санкціями, або підтримають військові зусилля, це матиме значні наслідки", - сказала Псакі.

При цьому вона відмовилася говорити, чи надавав Китай будь-яку військову допомогу Росії з початку війни проти України.

"Ми дуже чітко повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь. Ми не дозволимо жодній країні компенсувати Росії її втрати", - сказав журналістам речник Держдепартаменту Нед Прайс, пише Reuters.

Також в адміністрації Байдена зазначили, що не бачать ознак деескалації з боку Росії в рамках її атаки на Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Financial Times повідомило, Китай вже "сигналізував" Москві про надання Росії на прохання Путіна фінансової та військової допомоги у зв'язку з війною проти України і введеними санкціями. Невідомо тільки, чи збирається Китай підтримувати агресію Росії в майбутньому і чи почав вже надсилати запитану Кремлем допомогу.

Про запит РФ до Китаю стало відомо 13 березня. Однак в Москві і в Пекіні це заперечувати.

Нищівні санкції проти Росії ввели після початку відкритої війни РФ проти України 24 лютого.

Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін. Окремо низка технологічних гігантів заявили про вихід з російського ринку.

Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Також західні розвіддані вказують на те, що у Путіна вичерпуються ресурси для ведення війни в живій силі й техніці, оскільки попередньо Москва розраховувала на "бліцкриг" України.

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