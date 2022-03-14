Пріоритетом Китаю залишається запобігання виходу напруженої ситуації в Україні з-під контролю.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що Пекін "ніколи не чув" про запит Росії надати військову допомогу після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters. Прес-секретар Лю Пеньюй заявив, що пріоритетом Китаю є "запобігання виходу напруженої ситуації в Україні з-під контролю".

"Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння. Зараз першорядним завданням є запобігання ескалації напруженої ситуації або навіть її виходу з-під контролю", – відповів він.

Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки свого вторгнення в Україну. Чиновники розповіли виданню, що є ознаки того, що у Росії закінчуються деякі види озброєнь.

Водночас у США попередили Китай, що будь-які спроби допомогти Росії в переслідуванні вторгнення або ухиленні від західних санкцій матимуть наслідки.

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