Заступник пострпреда США при ООН наголосив, що йдеться про правосуддя, а не про геополітичну конкуренцію.

Заступник пострпреда США при ООН Річард Міллс прокоментував ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції про створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок війни, розвʼязаної Росією.

Як повідомляє Укрінформ, Міллс заявив про те, що Україна відновиться після війни, але міжнародне співтовариство повинно забезпечити правосуддя, аби Росія відповіла за те, що спричинила безглузді страждання для України та її народу.

"Одного дня Україна буде відновлена, в цьому немає сумнівів. Але головне – це імператив для нас, для міжнародного співтовариства – притягти винуватців до відповідальності за ці непотрібні руйнування", – наголосив Міллс.

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За словами американського дипломата, ухвалення резолюції є "критично важливим кроком" на шляху до забезпечення відповідальності Росії за скоєні в Україні злочини.

"Вона (резолюція – ред.) підкреслює важливість збору доказів на підтримку майбутніх претензій для компенсацій з боку Росії в некримінальному порядку за пошкодження, загибель і значні збитки, завдані державній і приватній власності внаслідок міжнародно-протиправних дій РФ в Україні", – додав він.

Міллс також відреагував на заяви противників цієї резолюції в Генасамблеї ООН, які були зроблені перед голосуванням. Заяви деяких країн щодо того, що документ нібито не підпадає під мандат Генеральної Асамблеї, є безпідставними.

"Глава 4 Статуту ООН наділяє Генасамблею значними рекомендаційними повноваженнями по широкому колу питань. Ці рекомендації щодо створення реєстру заподіяної шкоди – це важливий перший крок для створення остаточного механізму позовів і судового розгляду, щоби повною мірою оцінити всі масштаби величезних втрат цієї безглуздої війни, яких зазнала Україна та її народ", – зазначив дипломат.

Заступник пострпреда США в ООН наголосив, що йдеться про правосуддя, а не про геополітичну конкуренцію. За його словами, ця резолюція – це потужний меседж для агресорів по всьому світу, що порушення міжнародного права й Статуту ООН матиме наслідки. Вона також свідчить про те, що міжнародне співтовариство притягуватиме до відповідальності всіх винних.

Репарації для України: що відомо

Екс-посол США в Україні, віце-президент Інституту миру США Вільям Тейлор під час першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи заявив, що Росія має відповісти за воєнні злочини й руйнування, які окупаційні війська спричинили в Україні, та виплатити від $750 мільярдів до $1 трильйона репарацій на відновлення України.

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія обов'язково платитиме Україні репарації. За його словами, Захід вже почав обговорювати це питання, і це вже серйозно.

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