Тривалість курсів залежатиме від навичок українських льотчиків.

Кілька українських пілотів почали проходження курсів англійської мови у Сполучених Штатах Америки. Це відбувається в рамках програми їх підготовки до керування винищувачами F-16.

"Для кількох пілотів розпочалося навчання з англійської мови", – повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу. Вона наголосила, що тривалість курсів буде залежати від навичок українських пілотів.

Крім того, представниця оборонного відомства визнала, що урядовий "шатдаун", який може статися в США 1 жовтня, потенційно може вплинути на мовну підготовку пілотів з України. Це стосується, в тому числі, цивільних, які залучені до навчання, оскільки вони не зможуть працювати, якщо не буде бюджетного фінансування.

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"Сподіваємося що Конгрес зможе знайти двопартійний і двопалатний шлях як уникнути шатдауну", – наголосила Сінгх.

Навчання українських пілотів на F-16

27 вересня у Повітряних силах ЗСУ опублікували відео і розповіли, як українські пілоти вчаться керувати винищувачами F-16. Одні воїни навчаться за кордоном, інші – захищають українське небо на наявних літаках, а у вільний час знайомляться з кабіною F-16 у віртуальній реальності.

Загалом, за словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, в майбутньому на військові хочуть мати на території України повноцінні авіатренажери. В ідеалі – щоб кожна бригада, яка буде використовувати літаки F-16, мала свій симулятор.

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