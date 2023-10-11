Наразі кількість літаків не уточнюється.

Данія відправить Україні першу партію винищувачів F-16 навесні 2024 року. Про це у середу заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, пише агенція Baha News.

"Ми очікуємо, що в березні-квітні ми зможемо передати Україні першу партію бойових літаків. Але треба ще багато працювати, щоб українці могли їх експлуатувати", - цитує видання слова міністра.

Звертається увага, що кілька союзників по НАТО, включно зі Сполученими Штатами, заявили, що візьмуть участь у навчанні українських пілотів на F-16. А передати до Києва літаки F-16 також пообіцяли Нідерланди та Норвегія.

Відео дня

F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі F-35.

І того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

22 серпня речник Повітряних сил України Юрій Ігнат сказав, що Україна сподівається отримати F-16 в гарних модифікаціях.

24 серпня прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив надання Україні західних винищувачів F-16.

Сьогодні, 11 жовтня, стало відомо, що Бельгія відправить Україні перші винищувачі F-16 у 2025 році. Про це повідомила міністр оборони країни Людівін Дедондер в ефірі Bel RTL radio. За її словами, число поставлених винищувачів залежатиме від переданих Бельгії на заміну F-35. Додатково до передачі F-16 Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і готова взяти на себе техобслуговування всього парку літаків.

За словами Ігната, для захисту свого неба Україні потрібно 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: