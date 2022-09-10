Для передачі Україні з військових підрозділів США було вилучено багато спорядження.

США підписали контракти на суму близько $1,2 млрд для поповнення своїх запасів зброї, яка надсилається в Україну.

Про це повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

Він пояснив, що оскільки з військових підрозділів США для України було вилучено багато спорядження, це обладнання тепер потрібно замінити, щоб підтримувати власну боєготовність.

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Передбачається, що близько $352 млн піде на заміну ракет Javelin, $624 млн - на закупівлю ракет Stinger та $33 млн - на заміну систем HIMARS.

Наразі виконуються контракти на суму ще $1,2 млрд на обладнання, обіцяне Україні в рамках USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з питань озброєнь , щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному - розробка глобальної картини ланцюжка поставок.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня США схвалили виділення додаткової військової допомоги для України на суму $675 млн після зустрічі керівників оборонних відомств двох країн.

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