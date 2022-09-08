Байден затвердив виділення Україні додаткової зброї на зазначену суму.

США схвалили виділення додаткової військової допомоги для України на суму $675 млн після зустрічі керівників оборонних відомств двох країн.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, президент країни Джо Байден затвердив виділення Україні додаткової зброї на зазначену суму, передає Devdiscourse.

За словами Остіна, на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорювалося питання подальшої підтримки Києва в протистоянні вторгненню Росії.

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Як уточнив Остін, адміністрація президента США Джо Байдена вже 20 раз вирішила вилучити зброю та обладнання із запасів Міністерства оборони США для передачі Україні.

Остін зазначив, що новий пакет допомоги передбачає передачу Україні більшої кількості снарядів GMLRS для HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Також у новий пакет увійдуть гаубиці з 105-мм калібром, артилерійські снаряди, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети, автомобілі Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи, стрілецька зброя та інша допомога.

Виділення допомоги від США підтвердив і керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"США виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на $675 млн, повідомляє Пентагон. Спасибі союзникам", - написав у себе в Телеграм-каналі Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, США працюють над планом підтримки української армії на роки вперед. Зокрема, США розробляють план підтримки ЗСУ в середній і довгостроковій перспективі. Йдеться також і про про підтримку після перемоги над російською армією.

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